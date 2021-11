Toto Wolff teme novo acidente entre Verstappen e Hamilton: «São gladiadores nas suas máquinas»

A rivalidade entre Lewis Hamilton e Max Verstappen já causou dois acidentes esta época no Mundial de Fórmula 1 e Toto Wolff, chefe da Mercedes, teme que um terceiro possa acontecer na última corrida da temporada, em Abu Dhabi, se ambos chegarem à prova com possibilidades de se sagrarem campeões do Mundo.





"Se chegarmos à última corrida e eles ainda estiverem a disputar o título, o que estiver à frente talvez tente o mesmo que Senna e Prost fizeram em anos anteriores. Se lutas pelo campeonato e vês as tuas possibilidades desaparecerem porque o outro te ultrapassa, que ferramenta tens de modo a garantir que isso não aconteça?", questionou o austríaco, numa entrevista ao 'Daily Mail'.Nesta altura Verstappen (Red Bull) e Hamilton (Mercedes) estão separados por 12 pontos a cinco provas do fim do campeonato. "Vimos isso com o Schumacher e o Villeneuve, vimos também duas vezes com Senna e Prost. Eu nunca instruiria o Hamilton a bater em alguém, mas quando se trata da última corrida e o da frente pode ser campeão... Eles vão estar a competir fortemente um contra o outro."E Toto Wolff acrescentou: "Não creio que possam controlar-se, porque são gladiadores nas suas máquinas."Recorde-se que no GP Inglaterra Lewis Hamilton foi punido por provocar uma colisão que tirou Max Verstappen da prova, mas de qualquer forma conseguiu vencer a corrida.O segundo incidente aconteceu no GP Itália, quando o holandês foi penalizado pelo choque que tirou ambos da prova. O Red Bull de Verstappen 'subiu' o Mercedes de Hamilton, que foi salvo pelo 'halo'...