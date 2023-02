Tottenham e Fórmula 1 assinam parceria para descobrir próxima geração de pilotos

Tottenham Hotspur is delighted to announce a 15-year strategic partnership with @F1 that will bring a brand-new motorsport experience to London.



The world’s first in-stadium karting facility and London’s longest indoor electric go kart track will open in Autumn 2023. ?? — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 28, 2023

O Tottenham anunciou esta terça-feira, em comunicado publicado no seu site, um acordo com a Fórmula 1 para a construção da primeira pista de kart dentro de um estádio de futebol e para a criação de um programa de desenvolvimento do desporto e recrutamento de potenciais futuros pilotos.Nas redes sociais, o clube londrino expressou a felicidade no acordo e na construção do recinto que se tornará, no outono deste ano, na maior pista coberta de kart na capital inglesa.A ideia, garante o Tottenham, vai além do entretenimento, e visa criar um ambiente para descobrir novos talentos do automobilismo: "[O acordo] Tem como objetivo criar uma parceria e oportunidades de carreira para jovens locais e trazer mais diversidade para o automobilismo e para a industria, particularmente para mulheres e grupos pouco representados", pode ler-se no comunicado."Um programa de academia de condutores vai estender o talento do automobilismo e vai ajudar a identificar a próxima geração de pilotos de Fórmula 1", refere ainda o clube.Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, destacou a importância da pista de karts. "A pista será um lugar que famílias, amigos e aspirantes a pilotos de todo o mundo vão querer visitar e desfrutar, envolvendo novos públicos e oferecendo um ponto de entrada acessível para o mundo do automobilismo", disse Domenicali, à margem do anúncio da parceria.Esta parceria estende-se também à rede da Fórmula 1, que agora tem um ponto forte na capital do país britânico para trazer mais fãs para o desporto, além de juntar mais uma atividade entre os vários eventos que o estádio do Tottenham pode acolher, como partidas da NFL, concertos, lutas de boxe ou râguebi.