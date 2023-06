Treinos livres, qualificação e corrida: todos os horários para o GP de Espanha de Fórmula 1

Com as duas primeiras sessões de treinos livres já realizadas, fique a conhecer os horários da terceira sessão, assim como da qualificação (ambas acontecem este sábado), e ainda a que horas arranca o Grande Prémio de Espanha, a sétima prova do calendário de Fórmula 1 de 2023, no domingo.

Como já é habitual, Record fará a cobertura completa do evento deste fim de semana, com um acompanhamento em direto da corrida de domingo.





Terceira sessão de treinos livres: 11:30-12:30Qualificação: 15:00-16:00Corrida: 14:00