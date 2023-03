Tribunal de Justiça da União Europeia levanta sanções e Mazepin pode voltar à Fórmula 1

Praticamente um ano depois da decisão unilateral da Haas em despedi-lo na sequência da invasão da Rússia a território ucraniano - e das consequentes sanções aplicadas a desportistas do seu país -, Nikita Mazepin viu esta quarta-feira o presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia emitir uma ordem que suspende os impedimentos aplicados anteriormente, o que lhe permite competir na Fórmula 1 ou noutro campeonato.De acordo com esta ordem provisória, Mazepin está autorizado a viajar para os países da União Europeia para fechar acordo com qualquer equipa e, se bem sucedido, participar em provas em solo europeu, incluíndo a Fórmula 1. Os únicos requisitos para que tal suceda é que o faça numa equipa sem ligações ao seu país Dmitry ou qualquer outra pessoa na lista de sancionados e que compita com bandeira neutra."Estou muito feliz com esta decisão, pois dá-me esperanças de poder retomar a minha carreira profissional no desporto automóvel. Farei o meu melhor para recuperar o tempo perdido e mal posso esperar por voltar ao desporto que eu adoro e ao qual dediquei a minha vida", disse Nikita Mazepin, citado pela AFP.Lembre-se que a invasão russa a território ucraniano levou também ao término abrupto da relação de patrocínio entre a Uralkali, a empresa detida por Dmitry Mazepin, e a equipa Haas, precisamente devido às ligações da empresa e do próprio Dmitry a Vladimir Putin.