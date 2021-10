Valtteri Bottas vence GP da Turquia e Verstappen volta à liderança do Mundial

Valtteri Bottas venceu este domingo o GP da Turquia e o nono grande prémio da carreira, numa prova marcada pela chuva que se fez sentir durante grande parte da corrida. O piloto finlândes da Mercedes partiu do primeiro lugar e por lá se manteve quase toda a prova. Fecharam o pódio Max Verstappen (Red Bull), recuperando a liderança do Mundial de pilotos, e Sérgio Pérez (Red Bull), que ficou com o degrau mais baixo do pódio.





Lewis Hamilton, que fez o melhor tempo na qualificação, partiu apenas da 11ª posição devido a uma penalização por trocar de motor de combustão. O piloto da Mercedes iniciou a prova de forma muito forte e recuperou várias posições, porém não foi além do quinto lugar. Assim, o britânico, que à partida para o GP da Turquia liderava o campeonato por dois pontos, passou agora para o segundo lugar (256.5 pts), atrás do holandês da Red Bull, Max Verstappen (262,5 pts).Em quarto lugar fechou o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, arrecadando valiosos pontos para a scuderia italiana no Mundial de construtores.A fechar o ‘top 10’ ficaram Pierre Gasly (Alpha Tauri), Lando Norris (Mclaren), Carlos Sainz (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin) e Esteban Ocon (Alpine), respectivamente.O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) foi considerado o 'piloto do dia' depois de ter partido no 19º lugar e ter recuperado 11 lugares, terminando a corrida em oitavo corrida em oitavo.A 17ª prova do Mundial de Fórmula 1 disputa-se no entre os dias 22 e 24 de outubro no Circuito das Américas, em Austin, nos Estados Unidos da América.