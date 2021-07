Valtteri Bottas apontado à Alfa Romeo em 2022

O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2021 ainda não vai a meio e já surgem apontados alguns nomes suscetíveis a possíveis mudanças de equipa. As recentes prestações de Valtteri Bottas (é atualmente quarto colocado no Mundial) colocam o finlandês na porta da saída da Mercedes, apesar de o piloto ter renovado contrato até ao final deste ano com a atual campeã de equipas.

A Alfa Romeo surge esta sexta-feira como um possível destino para o piloto que na última temporada terminou no terceiro lugar do campeonato de pilotos, atrás do companheiro de equipa Lewis Hamilton e Max Verstappen, da Red Bull, para suprimir uma possível saída do compatriota Kimi Raikkönen.

Em contrapartida, George Russell (Williams Racing) é o principal candidato a substituir o finlandês na Mercedes, um cenário que tem sido colocado em cima da mesa desde o último Campeonato do Mundo. O jovem britânico é visto como um dos prodígios da modalidade e a sua ascensão até à Mercedes não deverá demorar muito a ser uma realidade.

Quanto a Bottas, a continuidade na Fórmula 1 é um desejo, pelo que a concretizar-se todo este desfecho seria um cenário que agradaria ao finlandês.

Recorde-se que a Alfa Romeo é uma das três equipas que não têm ainda definidas as duplas de pilotos para o próximo ano, tal como a AlphaTauri e a Williams.