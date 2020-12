Valtteri Bottas domina primeiros treinos livres do GP de Abu Dhabi

Valtteri Bottas registou esta sexta-feira o melhor tempo nos primeiros treinos livres do Grande Prémio de Abu Dhabi, última prova da temporada.





O finlandês da Mercedes, que foi segundo classificado na primeira sessão do dia, batido por Max Verstappen (Red Bull), acabou por ser o mais rápido na segunda sessão com 1:36.276 segundos, superando o companheiro de equipa e já campeão Lewis Hamilton - de volta após falhar o GP de Sakhir devido à Covid-19 - (a 0,203 s) e Verstappen (a 0,770 s).Quanto a George Russel, que no fim-de-semana passado foi a grande figura no Bahrein ao volante do Mercedes de Hamilton, voltou aos comandos do Williams e também aos tempos modestos, terminando a sexta-feira com o 18.º melhor tempo da segunda sessão, a 2,541 segundos de Bottas.Amanhã realiza-se a terceira sessão de treinos livres e também a qualificação para a corrida de domingo.