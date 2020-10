Valtteri Bottas garante pole position em Nürburgring

Valtteri Bottas garantiu a pole position no GP Eifel, em Nürburgring, à frente do companheiro de equipa Lewis Hamilton. Trata-se da 14.ª 'pole' da carreira do finlandês da Mercedes, terceira da temporada.





Da segunda linha vão largar Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari), com o outro Ferrari, pilotado por Sebastian Vettel, a não ir além da 11.ª posição.