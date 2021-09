Valtteri Bottas garante 'pole position' para a corrida 'sprint' no GP de Itália

Valtteri Bottas foi esta sexta-feira o mais rápido na qualificação para a corrida 'sprint' de amanhã [sábado] no Grande Prémio de Itália. O piloto finlandês fez a volta mais rápida em 1:19:555, com o companheiro de equipa - pelo menos até ao final da presente temporada - Lewis Hamilton a terminar a Q3 na segunda posição (+0.096) e Max Verstappen (Red Bull) em terceiro (+0.411).





Lando Norris e Daniel Ricciardo, ambos da McLaren, fecharam as quarta e quinta posições com apenas seis milésimas a separarem o piloto australiano do britânico (+0.440 e +0.434, respetivamente).Pierre Gasly, piloto francês da AlphaTauri que na última temporada venceu em Monza, foi o sexto mais rápido (e único da AlphaTauri a chegar à Q3), ao terminar a sua volta mais rápida a pouco mais de sete décimas de Valtteri Bottas (+0.705).Os dois Ferrari fecharam as sétima e oitava posições, com Carlos Sainz (+0.907) a ser ligeiramente mais rápido que o monegasco Charles Leclerc (+0.955).Nos dois últimos lugares da Q3, Sergio Pérez (Red Bull) voltou a dececionar ao ficar a mais de um segundo do carro mais rápido do dia (+1.056), enquanto que Antonio Giovinazzi voltou a conseguir um lugar na Q3, a +1.253 do finlandês da Mercedes, que hoje esteve em grande nível.