Valtteri Bottas lidera primeira sessão de treinos livres do GP da Bélgica

Valtteri Bottas (Mercedes) liderou esta sexta-feira a primeira sessão de treinos livres do GP da Bélgica, 12.ª prova do Mundial de Fórmula 1. O piloto finlandês conseguiu a volta mais rápida com 1.45,199 minutos, ficando à frente de Max Verstappen (Red Bull) por 0,164 segundos e de Pierre Gasly (Alpha Tauri) por 0,500.





A Ferrari conseguiu ter os dois pilotos a fechar o 'top5', com Charles Leclerc em quarto a 0,619 segundos do tempo mais rápido da sessão e Carlos Sainz a 0,736s.Lewis Hamilton (Mercedes), atual número um no Mundial de pilotos, não conseguiu melhor do que o 18.º tempo mais veloz dos treinos, ficando a 3,025 segundos do colega de equipa.Ainda esta sexta-feira realiza-se a segunda sessão de treinos livres às 14h. No sábado realizam-se o último treino livre, às 11 horas, e a qualificação, às 14h00. O GP no circuito Spa-Francorchamps realiza-se domingo às 14h.