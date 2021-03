Valtteri Bottas revela que pensou retirar-se da Fórmula 1 após ordem da Mercedes em 2018

A terceira temporada da série 'Drive to Survive' estreou ontem na plataforma de streaming 'Netflix' e já está a dar que falar. No terceiro episódio, Valtteri Bottas revelou que esteve muito perto de retirar-se da Fórmula 1 no final de 2018, depois de ter sido obrigado pela Mercedes a deixar passar o companheiro de equipa, Lewis Hamilton, no Grande Prémio da Rússia desse ano.





"Sochi foi uma corrida bastante complicada. Foi algo difícil de aceitar e fiquei bastante irritado. Honestamente, pensei, 'porque estou a fazer isto?' Pensei em desistir, em renderme. Logo depois da corrida disse que não o faria de novo. Se o teu colega ganha e tu és segundo, sentes-te como se perdesses", relata o piloto.Bottas havia largado da pole position e liderava a corrida quando James Vowles, engenheiro de pista do finlandês, lhe indicou via rádio para deixar Hamilton passar para a frente. Bottas acabou em 2º e viu o colega vencer em Sochi, alargando para 50 pontos a vantagem no Mundial face a Sebastian Vettel, da Ferrari, que foi 3º nessa corrida.Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes, admitiu que as ordens dadas a Bottas lhe "partiram o coração". "Depois de Sochi, à noite, tivemos uma conversa. O Valtteri disse-me: 'Entendo porque fizeste isto e qual o objetivo da equipa. Se estivesse na tua pele, faria exatamente o mesmo'", revelou o responsável da formação germânica.Certo é que Bottas continua na Mercedes e será mais uma vez o companheiro de equipa de Lewis Hamilton na nova época, que arranca já no próximo fim de semana, no Bahrain. Mas o finlandês ambiciona ser protagonista. "Sei que fui o segundo no passado, mas quero mostrar que não sou apenas um segundo piloto. Embora muitos na equipa não admitam isso, talvez de uma forma inconsciente, há um número um e um número dois. E por vezes as pessoas tiveram de questionar-se a si mesmas: 'Estamos a tratar da mesma forma o Lewis e o Valtteri?", conclui, na série, o piloto de 31 anos.