Valtteri Bottas: «Senti-me um verdadeiro saco de pancada...»

A relação entre Valtteri Bottas e a Mercedes está cada vez mais instável e o resultado da equipa este domingo serviu para deixar tudo ainda mais complicado. O piloto finlandês foi ultrapassado por Sergio Pérez (Red Bull) a poucas voltas do final do Grande Prémio de França - onde terminou na quarta posição - e não poupou nas críticas à estratégia utilizada pela equipa de Toto Wolff.





"Por que raio ninguém me ouve quando eu digo que isto tinha de ser com duas paragens? Fod****!", atirou, claramente chateado, depois de ver escapar-lhe o lugar no pódio para o piloto mexicano da Red Bull - que aproveitou para agarrar com unhas e dentes o terceiro lugar na corrida e na tabela dos pilotos, agora com 84 pontos (mais oito que Lando Norris, da McLaren).

No final da corrida, Valtteri Bottas explicou aos jornalistas o significado das suas críticas. "Penso que a estratégia para vencer seriam as duas paragens. É fácil dizê-lo agora mas é o que é... eu não tive pneus dianteiros nas duas últimas 10 ou 15 voltas, simplesmente foquei-me em trazer o carro para casa e finalizar a corrida", começou por dizer o piloto finlandês da Mercedes.



Sobre a ultrapassagem de Sergio Pérez, o finlandês assumiu não ter-lhe caído bem. "Não achei piada nenhuma, senti-me um verdadeiro saco de pancada. Mas claro, tentei fazer tudo o que estava ao meu alcance, tentei acabar no pódio mas não tive grandes chances com os pneus naquele estado. Se eu tivesse feito duas paragens de certeza que teria terminado no pódio e lutado pela vitória. Tenho a certeza", acrescentou.

"Como equipa, penso que estivemos demasiado focados em seguir à risca apenas uma paragem a pensar que ia ser a melhor estratégia, mas não era. Temos de retirar, definitivamente, algumas ilações depois deste fim-de-semana. As nossas previsões quanto à duração dos pneus não foram de encontro com a realidade", concluiu.