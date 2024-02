Vasseur promete Ferrari com "escolhas mais ousadas" em 2024: «Temos de ser eficazes na forma como gerimos as corridas»

A Ferrari apresentou esta terça-feira o SF-24, o novo carro dos tiffosi para a temporada de 2024 da Fórmula 1. Em declarações à margem da cerimónia, Frédéric Vasseur, chefe de equipa da Ferrari, mostrou-se empolgado com o design do novo monolugar, assumindo a importância de a equipa trabalhar o desenvolvimento do carro a partir da consistência dos bons resultados alcançados na reta final da última temporada, onde foram muito competitivos em ritmo de qualificação, com Charles Leclerc a alcançar três pole positions nas últimas cinco corridas.

O líder dos tiffosi reforçou ainda que a equipa procura uma abordagem mais eficaz na gestão das corridas, visando que será necessária uma estratégia mais audaz para obter melhores resultados.

"Apresentar um novo carro ao mundo pela primeira vez é sempre um momento muito emocionante, mesmo que estejamos todos a pensar no momento em que vamos enfrentar os nossos rivais em pista. Este ano, temos de começar a trabalhar no ponto em que ficámos no final da época passada, quando estávamos de forma consistente entre os primeiros classificados, com o objetivo de melhorarmos constantemente em todas as áreas", frisou.



Olhando já para a nova temporada que se avizinha, Frédéric Vasseur 'deixou no ar' a promessa de uma Ferrari mais ousada em 2024. "Temos pela frente a temporada mais longa de sempre da Fórmula 1, e o Charles (Leclerc), o Carlos (Sainz) e eu concordamos que temos de ser mais clínicos e eficazes na forma como gerimos as corridas, fazendo escolhas mais ousadas com o intuito de conseguirmos obter o melhor resultado possível em cada Grande Prémio", vincou.



Autor: S.R.