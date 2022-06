Verstappen: «Alonso está a ficar velho mas ainda é rápido»

Max Verstappen conquistou este sábado a 15.ª 'pole position' da carreira e vai partir para o GP do Canadá da primeira linha da grelha, tal como Fernando Alonso, piloto da Alpine que vai largar da 3.ª posição e que mereceu muitos elogios do holandês da Red Bull."Quando era criança, via o Fernando [Alonso] na televisão. Ganhou corridas, Mundiais, fez 'pole positions'... dividir a primeira linha com ele é bom. Está a ficar velho mas ainda é rápido. Também sei que larga muito bem, então tenho de estar preparado", referiu ontem após a qualificação.Verstappen abordou ainda as principais dificuldades que teve durante a Q1. "Foi muito complicado especialmente por causa da visibilidade. Não foi nada fácil na altura, mas quando a pista começou a secar ganhámos mais aderência e comecei a gostar mais", explicou.Recorde-se que o GP do Canadá decorre hoje pelas 19h.