Verstappen ao ataque

O Mundial regressa hoje em Itália (Ímola), com o arranque dos treinos livres na 2ª prova do ano. Mas o final polémico da corrida inaugural no Bahrein – Verstappen ultrapassou Hamilton, mas foi obrigado a deixá-lo passar por ter violado os limites da pista – ainda dá que falar, com o piloto da Red Bull a jogar ao ataque. “Foi uma oportunidade perdida para ganhar. Mas se tivermos mesmo o carro mais rápido, então vamos ter mais 22 corridas para terminar à frente da Mercedes”, atirou.