Verstappen conquista a 'pole position' e Alonso fecha a primeira linha da grelha para o GP do Canadá

Max Verstappen conquistou este sábado a 'pole position' para o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1, uma sessão que contou com o veterano Fernando Alonso a fechar a primeira linha da grelha de partida para a corrida deste domingo, depois de ter conseguido a segunda melhor volta da qualificação (+0.645s), superando o compatriota Carlos Sainz Jr. (Ferrari), que conseguiu o terceiro melhor tempo (+0.797s).Depois de vários problemas nas sessão de treinos livres, Lewis Hamilton conseguiu mesmo colocar o '44' da Mercedes na segunda linha da grelha de partida (+1.592s), assegurando a quarta posição ao lado de Carlos Sainz Jr, ultrapassando assim o companheiro de equipa George Russell que já perto do final da Q3 sofreu um despiste e acabou por não conseguir melhor do que o 8.º melhor tempo (+2.258s).Destaque ainda para os dois Haas, com Kevin Magnussen e Mick Schumacher a fecharem a terceira linha da grelha de partida, depois de terem conseguido o quinto e o sexto melhor tempo da sessão de qualificação realizada este sábado.