Verstappen conquista pole em qualificação marcada pelo aparatoso acidente de Lando Norris

Max Verstappen (Red Bull) conquistou este sábado a pole position no GP da Bélgica, 12.ª prova do mundial. O piloto holandês fez o tempo mais rápido com 1:59.765 minutos. George Russell (Williams) foi a grande surpresa ao ficar em segundo lugar a 0,321s do tempo mais rápido. Lewis Hamilton (Mercedes) vai partir do terceiro lugar.





A qualificação ficou marcada pelo aparatoso acidente de Lando Norris (McLaren) que seguia em primeiro lugar quando à saída da Eau Rouge acabou por perder o controlo do carro devido à chuva, batendo nas proteções o que levou à suspensão da Q3 por longos minutos. O piloto, atual número três no mundial, após realizar exames no posto médico na pista de Spa-Francorchamps seguiu para o hospital onde vai realizar uma "radiografia preventiva ao cotovelo", segundo anunciou a equipa britânica no Twitter.O finlandês Valtteri Bottas, colega de equipa de Lewis Hamilton, conseguiu o oitavo tempo mais rápido mas vai partir do 13.º lugar devido à penalização sofrida no GP da Hungria após ter causado umA corrida no circuito Spa-Francorchamps realiza-se domingo às 14 horas.