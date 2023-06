Verstappen conquista 'pole' para o GP do Canadá em sessão de qualificação 'molhada' e acidentada

Nem a chuva causou surpresas na sessão de qualificação para o Grande Prémio do Canadá, com Max Verstappen a dizimar a concorrência e a conquistar mais uma pole position esta temporada - terceira de forma consecutiva e a 25.ª da carreira. O holandês terminou a sessão, marcada por vários incidentes e chuva constante, com um novo recorde no Circuito Gilles-Villenueve, estabelecendo a maior diferença de sempre entre primeiro e segundo classificados numa sessão de qualificação (1.2 segundos), destronando a antiga marca (0.756s).

Nico Hülkenberg foi a grande surpresa da sessão deste sábado, conseguindo colocar o seu Haas lado a lado com Max Verstappen na primeira linha da grelha de partida para a corrida de amanhã. O alemão conseguiu o segundo melhor tempo da sessão e assim a Haas tem pela segunda vez um piloto seu na primeira linha da grelha, depois de Magnussen, no último ano, no GP do Brasil.

A segunda linha da grelha de partida será composta, até ver, pelo espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e Lewis Hamilton (Mercedes). George Russell (Mercedes) e Esteban Ocon (Alpine) partirão da terceira linha, enquanto que Lando Norris (McLaren) e Carlos Sainz (Ferrari) fecham a quarta linha e Óscar Piastri (McLaren) e Alexander Albon (Williams) fecham os primeiros 10 lugares para o GP do Canadá.

Pela negativa, surpreenderam Sergio Pérez (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari), que não marcaram sequer presença na Q3.