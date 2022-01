Verstappen corre o risco de ser suspenso de um Grande Prémio em 2022: saiba porquê

Todos os olhares estarão postos em Max Verstappen na próxima temporada, não só pelo facto de o piloto holandês ser o atual campeão mundial - depois de ter conquistado o título em 2021, destronando o hepcampeão Lewis Hamilton (Mercedes) -, mas também porque este ano correrá com o risco de ser suspenso de um Grande Prémio.

Max Verstappen entra em 2022 com um total de sete pontos na licença de piloto, todos eles 'conquistados' em incidentes com Lewis Hamilton já na reta final da última temporada de 2021. E, ao contrário das advertências por condução perigosa - que ficam 'limpas' ao final de uma temporada -, as anotações na licença não funcionam assim. São precisos 12 meses para expirarem.

Com isto, Max Verstappen arranca a próxima temporada com o risco de ser suspenso por excesso de pontos na sua licença, visto que caso some mais cinco (o que faria um total de 12 pontos) é mesmo excluído de um Grande Prémio. Este risco é maior nas primeiras 16 provas do próximo calendário, pois só à 17.ª corrida de 2022 é que o piloto holandês começa a 'limpar' estes pontos na licença. Até lá, todo o cuidado é pouco.

Recorde-se que Max Verstappen somou dois pontos na licença pelo grave incidente com Lewis Hamilton em Monza (Itália), mais dois por acelerar sob bandeiras amarelas duplas na qualificação para o GP do Qatar, um por ganhar vantagem ao correr fora de pista no GP da Arábia Saudita e outros dois por acidente com o '44' da Mercedes na mesma prova.

Já Lewis Hamilton parte para a nova temporada com apenas dois pontos na licença, depois do grave incidente com Max Verstappen em Silverstone, que tirou o holandês da corrida após colisão entre os dois monolugares. Mas o número de pontos que constam na licença do britânico poderão aumentar. Em causa está o facto de Hamilton não ter marcado presença na gala anual da Fórmula 1, em que Max Verstappen recebeu a tão desejada distinção de campeão mundial.