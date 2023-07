Verstappen: «Devemos ficar na frente com o carro que temos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Max Verstappen não escondeu a frustração por não ter conseguido a pole position para o Grande Prémio da Hungria. Ainda assim, em declarações no final da sessão de qualificação, o bicampeão mundial de Fórmula 1 pela Red Bull assumiu esperar ficar na liderança da corrida, apesar de partir de segundo, atrás de Lewis Hamilton.

"Hoje foi muito difícil sentir-me confiante para atacar as curvas na Q1 e na Q2. Penso que a minha primeira volta na Q3 até foi boa, mas na segunda já não senti o mesmo dentro do carro. Sempre que tentava puxar um pouco mais pelo carro perdia a traseira ou perdia a frente", justificou o holandês, em declarações aos microfones da F1TV, continuando: "Quer dizer, ainda somos segundos, mas creio que devemos ficar na frente com o carro de temos, naturalmente. Até agora, o fim de semana não tem corrido como queremos."

O holandês afirmou que a afinação para a nova atualização do RB19 ainda não está no ponto certo, algo que deverá ficar totalmente acertado até à corrida de amanhã. "A atualização [que trouxemos aqui] funcionou, mas creio que ainda não acertámos tudo como deveríamos", disse, finalizando: "Largada? Dependerá da temperatura. Vai estar um pouco quente amanhã e nessas ocasiões os pneus traseiros têm mais dificuldade [no arranque]. Penso que para a corrida vai estar tudo um pouco melhor. Só gostava de ter tido um pouco mais de equilíbrio durante a qualificação para poder atacar como realmente queria."