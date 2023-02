Verstappen domina treinos no Bahrein e deixa aviso à concorrência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Max Verstappen entrou com o pé direito e registou o melhor tempo na sessão da manhã dos testes de pré-época do Bahrein, que abrem oficialmente a época de 2023 da Fórmula 1.O piloto da Red Bull, bicampeão mundial em título, deu 71 voltas ao traçado, uma delas em 1.32,253 minutos.Na segunda posição ficou Carlos Sainz, que ao volante do Ferrari fez uma volta em 1.33,253. Seguiram-se Alexander Albon (Williams) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo).1.º Max Verstappen, Red Bull, 1.32,959 minutos (71 voltas)2.º Carlos Sainz, Ferrari, 1.33,253 (72 voltas)3.º Alexander Albon, Williams, 1.33,671 (74 voltas)4.º Guanyu Zhou, Alfa Romeo, 1.33,723 (67 voltas)5.º George Russell, Mercedes, 1.34,174 (69 voltas)6.º Nico Hulkenberg, Haas, 1.34,424 (51 voltas)7.º Felipe Drugovich, Aston Martin, 1.34,564 (40 voltas)8.º Yuki Tsunoda, AlphaTauri, 1.34,671 (46 voltas)9.º Pierre Gasly, Alpine, 1.34,822 (60 voltas)10.º Oscar Piastri, McLaren, 1.34,888 (52 voltas),Os pilotos regressam à pista esta tarde, para a segunda sessão.