Verstappen domina última sessão de treinos livres do GP da Áustria

Max Verstappen (Red Bull) dominou este sábado a última sessão de treinos livres do GP da Áustria. O piloto holandês, atual número um no mundial de pilotos, conseguiu a volta mais rápida com 1:04:591s, ficando à frente de Valtteri Bottas (Mercedes) por +0,538 milésimas de segundo.





Here's how we stacked up in the final practice session#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/7YfbIDcjWJ — Formula 1 (@F1) July 3, 2021

Após a notícia da renovação do contrato com a Mercedes , Lewis Hamilton não conseguiu melhor que o terceiro tempo mais rápido da sessão, ficando a 0,689s do piloto da Red Bull.António Giovinazzi (Alfa Romeo) foi a surpresa da 3ª sessão de treinos. O piloto italiano fechou o 'top 5' atrás de Pierre Gasly (AlphaTauri).Sérgio Perez (RedBull) conseguiu apenas o 7º tempo mais rápido da sessão, a 0,805 milésimas de segundo da volta mais rápida do colega de equipa.A qualificação do Grande Prémio da Estíria, casa da Red Bull, começa às 14 horas deste sábado. A nona corrida do mundial de Fórmula 1 disputa-se no domingo, também às 14h.