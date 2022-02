Verstappen e a dor "incontrolável" em Abu Dhabi: «Senti espasmos no pé, não aguentava mais»

Max Verstappen contou, em entrevista ao 'The Guardian', o que sentiu durante a última volta do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, confessando que se a corrida se prolongasse mais um pouco, não ganharia o título . O holandês explicou que começou a sentir muitas dores na perna e que já não conseguia "controlar o músculo"."Tentei estar realmente focado desde o recomeço da corrida. Tudo estava a correr bem até que comecei a sentir cãibras numa perna. É uma das coisas mais dolorosas que podem acontecer, porque vais à velocidade máxima durante um largo período do tempo. Sentes o músculo a contrair, parece uma bola de ténis. A adrenalina ajuda, porque se isto acontecesse enquanto andava, não me conseguia mexer mais. Mas ali não havia alternativa, tinha de continuar", descreveu Verstappen, contando que sentiu "espasmos incontroláveis"."Estava a acelerar a fundo e sentia a perna a doer cada vez mais. Felizmente chegou a 5.ª curva e pude ficar uns três segundos sem pisar o acelerador. Mas logo a seguir tinha duas retas muito grandes, e na segunda, quando o Lewis [Hamilton] se aproximou de mim, eu senti o meu pé a vibrar. Não podia controlá-lo porque o meu músculo estava com espasmos. Se virem os dados, podem reparar que a aceleração não foi suave. Quando venci, estava a gritar pelo rádio, mas durante toda a volta o meu pé não aguentava mais. Se fosse preciso mais uma, não tinha acabado assim. Os níveis de stress estavam tão altos que deve ter sido uma reação do corpo. Mas não podia desistir. Sabia que tinha de me agarrar e surpreendê-lo numa esquina. Nem o meu pai acreditava...", rematou.