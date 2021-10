Verstappen e a relação com Hamilton: «Não vamos jantar juntos»

Max Verstappen admitiu que a sua relação com Lewis Hamilton é tensa, mas garante haver respeito entre os ambos.



A rivalidade entre o homem da Reb Bull e o campeão do Mundo em título já levou a alguns incidentes esta época, bem como a algumas trocas de acusações. Ainda no mês passado, em Monza, o carro de Verstappen acabou por cima do monolugar do britânico, depois de numa curva o holandês não ter sido bem-sucedido na tentativa de defender a posição.



No Texas, na semana passada, outra manobra levou o holandês a apelidar Hamilton de "idiota" e "estúpido", mostrando-lhe o dedo do meio. Mas tudo fica nas pistas, garante Verstappen, atual líder do Mundial de Fórmula 1.



"É bom. Quero dizer, somos competitivos, como devemos ser", explicou o piloto da Red Bull, em declarações ao 'Gentleman's Journal'. "Não vamos propriamente jantar juntos, mas está tudo bem."



"Nós temos um espírito competitivo e tentamos levar a melhor um sobre o outro na pista. Mas tentamos respeitar-nos fora dela. Houve alguns momentos tensos, mas de uma forma geral está tudo bem", acrescentou o atual líder do campeonato.





