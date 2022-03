Verstappen e as possibilidades da Mercedes: «Pelo que dizem acho que vão ser últimos...»

Max Verstappen não acredita que a Mercedes esteja com grandes dificuldades no desempenho do seu W13. O atual campeão do Mundo pela Red Bull mostrou-se, esta sexta-feira, muito cético quanto aos mais recentes comentários de Lewis Hamilton e George Russell sobre os problemas que o carro da Mercedes apresenta ter neste arranque de temporada, atirando, em tom irónico, que os 'Flechas prateadas' poderão até mesmo ser os últimos classificados no final da temporada."Pelo que dizem acho que vão ser últimos. Acho que têm um carro horrível, e já o têm desde os testes de pré-temporada de 2017. Vamos descobrir. Mas certamente que serão competitivos", atirou o holandês, que foi ainda questionado sobre tudo o que foi dito nas redes sociais sobre o último Grande Prémio de 2021, em Abu Dhabi, que culminou com o seu primeiro título mundial de pilotos. "Se tenho algo a provar? Provei-o no último ano, com mais vitórias, com mais 'poles' e mais voltas lideradas. As pessoas esquecem-se disso. Aparentemente, só olham para o que se passou em Abu Dhabi, mas temos mais corridas na temporada."