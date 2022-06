Verstappen foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o GP do Canadá

Max Verstappen (Red Bull) foi o piloto mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1, com o holandês e atual campeão do Mundo a terminar com o melhor tempo em 1:15.158s, seguido de Carlos Sainz (Ferrari) e Fernando Alonso (Alpine) - o único carro não Red Bull/Ferrari entre os cinco mais rápidos.

Sergio Pérez (Red Bull) foi o quarto mais veloz no Canadá, com Charles Leclerc (Ferrari), atual terceiro classificado no mundial de pilotos depois de ter sido ultrapassado na classificação pelo mexicano da Red Bull após os desfechos em Baku, a fechar o top-5.

George Russell (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin), Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel (Aston Martin) e Daniel Ricciardo (McLaren) a fecharem o top-10.