Verstappen é o mais rápido na segunda sessão de treinos livres no Bahrain

Max Verstappen foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres no Bahrain. O piloto holandês da Red Bull estabeleceu a volta mais rápida do exercício em 1:31:936 e deixou toda a concorrência para trás com clara vantagem, à exceção de Charles Leclerc (Ferrari). O monegasco foi 87 centésimos mais lento que o atual campeão do Mundo, seguido do seu companheiro de equipa, o espanhol Carlos Sainz, que terminou a sessão com o terceiro melhor tempo (+0.584).A Mercedes continua a mostrar falta de ritmo quando comparada com a Red Bull e a Ferrari. George Russell conseguiu o quarto tempo mais rápido da sessão, com pouco mais de cinco décimas para Verstappen (+0.539s) e Lewis Hamilton fez apenas o nono tempo mais rápido, sendo que o heptacampeão mundial foi +1.208s lento que o seu principal rival na luta pelo título mundial.De realçar ainda a boa prestação da Haas, última classificada no Mundial de 2021, que terminou com ambos pilotos no top-10. Mick Schumacher foi o oitavo mais rápido da sessão, +1.149s - à frente de Lewis Hamilton -, e Kevin Magnussen foi 10.º, +1.247s, que o melhor tempo estabelecido por Max Verstappen. Valtteri Bottas também surpreendeu no seu Alfa Romeo. O antigo companheiro de Hamilton na Mercedes foi o sexto mais rápido da sessão, com 1:32.951 (+1.015s).De recordar que na primeira sessão de treinos livres do dia, Pierre Gasly (AlphaTauri) tinha sido o mais rápido, com o tempo de 1:34.193, seguido dos dois Ferrari, Charles Leclerc (+0.364s) e Carlos Sainz (+0.418s). Nesta sessão, Max Verstappen (Red Bull) foi quinto (1.34.742s), atrás de George Russell (Mercedes) que foi novamente o quarto mais rápido (1.34.629s), enquanto que Lewis Hamilton foi sétimo (1.34.943s).