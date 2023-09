Verstappen e os comentários de Toto Wolff: «Eles tiveram uma corrida de merda, devia estar chateado...»

Depois da vitória histórica no Grande Prémio de Itália, a décima consecutiva para Max Verstappen, Toto Wolff veio a público desvalorizar os registos do holandês, considerando-os "irrelevantes" e apenas "para a Wikipédia". Alguns dias depois, agora em Singapura, Max deixou a sua resposta ao chefe da Mercedes. E sem papas na língua."Não estou desapontado. Eles tiveram uma corrida de merda [Russell foi 5.º e Hamilton 6.º] , por isso provavelmente ele estava chateado com a sua performance. Quase que parece que trabalha para nós, mas felizmente não é o caso", atirou o holandês, que aproveitou para lembrar que também a Mercedes já esteve numa posição dominante, tal como agora a Red Bull está."Quando eles eram dominantes, acho que tens de ser capaz de apreciar quando uma equipa faz as coisas bem feitas. O que foi algo que fizemos no passado, pois também funcionou como uma espécie de inspiração. Ver alguém tão dominante na altura foi muito impressionante. Sabíamos que tínhamos de trabalhar mais para ser melhores, de forma a chegar a esse nível. E agora que estamos aqui, estamos muito feliz e a apreciar o momento. Sinceramente, é a única coisa que tenho a dizer".