Verstappen: «É vergonhoso que se mudem as regras só porque alguém se queixou muito»

O holandês Max Verstappen (Red Bull) não ficou agradado com o anúncio da alteração ao Regulamento Técnico da Fórmula 1, anunciado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) com vista a reduzir o 'porpoising'.Após o GP do Azerbaijão, realizado no últimos fim-de-semana, Daniel Ricciardo (McLaren) e, sobretudo, Lewis Hamilton (Mercedes) queixaram-se das muitas dores que o efeito de oscilação de aerodinâmica provoca aos pilotos nos novos monogulares, o que levou a uma ação imediata da FIA, com o intuito de "aumentar a segurança".No entanto, o campeão do Mundo em título já fez saber que não concorda com uma alteração das regras a meio da temporada. "Não é que nos afete mais ou menos do que às outras equipas. Acho que as normas não deviam mudar só porque, de repente, alguém se queixou muito. Se não consegues desenhar um carro de acordo com as regras, a culpa é tua, não é das regras. Para mim, é vergonhoso", disse o holandês ao portal 'Racer'.Recorde-se que também Christian Horner, chefe de equipa da Red Bull, tinha considerado injustas as alterações no regulamento e até acusou a Mercedes de "exagerar o problema". Mesmo sem citar diretamente a Mercedes, também Verstappen se alargou nesta crítica, considerado que as equipas poderiam contornar o 'propoising' pelos próprios meios."Há equipas que fizeram um trabalho impressionante para não ter este tipo de questões. Se levantas o carro, deixas de ter problemas, mas perdes rendimento. Mas não consegues desenhar um carro que se adapte a isso, então a culpa é tua. Claro que cada circuito é diferente, mas acho que é uma pena mudar [as regras] a meio da temporada. Claramente, outras equipas mostraram que é possível correr com normalidade, ou pelo menos com menos problemas", rematou o holandês.