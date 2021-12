Verstappen explica por que deixou o pódio na Arábia Saudita

Max Verstappen saiu algo abruptamente do pódio depois da cerimónia de entrega de prémios no Grande Prémio da Arábia Saudita, no último fim de semana, o que gerou muitos comentários na imprensa britânica.O piloto holandês da Red Bull viu o rival da Mercedes vencer a corrida e igualar a sua pontuação no topo da classificação do Mundial, adiando a decisão do título para a corrida do próximo domingo, em Abu Dhabi. Por isso, recebeu o prémio pelo segundo lugar, participou no tradicional banho com Hamilton e Valtteri Bottas, mas saiu antes da foto de pódio, deixando os homens da Mercedes sozinhos.Em Inglaterra acusaram-no de ser "um mau desportista", entre outras coisas, mas quando foi confrontado pela 'Sky Sports', o piloto da Red Bull explicou que saiu "porque não havia champanhe, não havia diversão".Nos países árabes, recorde-se, não há champanhe na cerimónia do pódio. O tradicional banho é feito com uma bebida gaseificada à base de água açucarada.