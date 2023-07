Verstappen faz 'hat-trick' no Red Bull Ring e conquista a 'pole' para o GP da Áustria

Max Verstappen conquistou esta sexta-feira, pelo terceiro ano consecutivo, a pole position para o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1, numa sessão de qualificação marcada por vários incidentes (tempos de voltas apagados) e com Sergio Pérez a ficar novamente aquém do companheiro de equipa e bicampeão mundial da categoria.

O holandês estabeleceu a volta mais rápida da sessão desta sexta-feira - num fim de semana com um programa diferente do habitual - em 1:04:391s, apenas 48 milésimos mais rápido do que o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que partirá assim da primeira linha da grelha de partida, lado a lado com Verstappen, na corrida de domingo. Enquanto que o espanhol Carlos Sainz Jr. (Ferrari) e o britânico Lando Norris (McLaren) partirão da segunda linha.

Surpresa, embora que pela negativa, foi novamente Sergio Pérez. O mexicano da Red Bull não foi além da Q2, ficando mesmo com o último lugar (15.º) da segunda sessão de qualificação, depois de ver serem apagados os tempos das suas voltas rápidas.

Recorde-se que este sábado haverá 'Sprint Shootout', uma espécie de qualificação para a corrida de sprint, também agendada para amanhã, embora seja realizada de tarde (15:30-16:00), enquanto que o 'Shootout' será de manhã (11:00-11:44).

Assim ficaram as posições para a corrida de domingo: