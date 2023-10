Verstappen foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres para o GP do México

Depois de ter liderado a primeira sessão do dia, Max Verstappen voltou a repetir o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio do México. O holandês bateu a concorrência ao registar a sua melhor volta em 1:18.686s, pouco mais de uma décima mais veloz do que Lando Norris (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari) estabeleceu o terceiro tempo mais rápido da sessão (+0.266s).

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) foi uma das grandes surpresas desta sessão, ficando a apenas três milésimas do tempo registado pelo monegasco (+0.269s). Já o piloto da casa, o mexicano Sergio Pérez, foi o quinto mais rápido (+0.302s), à frente de Daniel Ricciardo (AlphaTauri), outra das grande surpresas desta segunda sessão de treinos livres.

Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Óscar Piastri e George Russell, todos por esta ordem, fecharam o top-10.

Nota para o fraco desempenho dos dois Aston Martin, de Lance Stroll e Fernando Alonso, com o canadiano a ficar com o 18.º tempo e o espanhol com o último, a 1.7s de Verstappen.



Este sábado (amanhã) realizam-se a terceira sessão de treinos livres (18h30) e a qualificação (22 horas) para a corrida de domingo, que tem início marcado para as 20 horas.