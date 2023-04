Verstappen foi o mais rápido na terceira sessão de treinos livres para o GP da Austrália

Estão concluídos os treinos livres para o Grande Prémio de Fórmula 1 da Austrália. Tal como na primeira sessão deste fim semana, Max Verstappen foi o mais rápido no Circuito Albert Park, com 1:17.565s, à frente de Fernando Alonso (Aston Martin) e Esteban Ocon (Alpine), com 1:17.727s e 1:17.938s, respetivamente.

A sessão ficou marcada pelos sinais muito positivos (e até surpreendentes) da Alpine, com a escuderia francesa a colocar os dois carros nos cinco primeiros lugares - Pierre Gasly terminou com o quinto melhor tempo da sessão (+0.529s). Entre os dois carros da Alpine ficou o britânico George Russell (Mercedes), o último piloto a conseguir a marca dos 1:17 (1:17.955s).

Apesar da demonstração de força de Max Verstappen, nem tudo foi positivo para a Red Bull. Sergio Pérez demorou a entrar na sessão com problemas no carro e quando conseguiu sair para a pista... teve sérias dificuldades para conseguir concluir uma volta sem pisar a relva ou levar o RB19 à gravilha do Circuito Albert Park. Ainda assim, quando conseguiu efetuar uma volta completa, o experiente piloto mexicano ficou-se com o sexto melhor tempo (1:18.123s).

O espanhol Carlos Sainz foi o melhor dos Ferrari, com o sétimo melhor tempo (1:18.127s), seguido de Lewis Hamilton (1:18.138s), Lance Stroll (1:18.198s) e Zhou Guanyu (1:18.330s), que fechou assim o top-10 da sessão.

Destaque negativo para os McLaren, Piastri foi 14.º e Lando Norris o último, e para a AlphaTauri, com Yuki Tsunoda a ficar-se com o 16.º melhor tempo da sessão e Nyck De Vries com o 19.º.