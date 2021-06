Verstappen foi o mais rápido no primeiro dia de treinos livres do GP da Estíria

Max Verstappen liderou esta sexta-feira o primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio da Estíria, oitava prova do Mundial de Fórmula 1. O piloto da Red Bull, líder do campeonato, conseguiu a volta mais rápida com 1:05.412, superando Daniel Ricciardo (McLaren) por 336 milésimos de segundo e Esteban Ocon (Alpine), por 0,370s.





Max Verstappen lands P1 for the second time on Friday



A correr na Áustria, casa da Red Bull, Lewis Hamilton (Mercedes) não conseguiu melhor do que o quarto tempo, ficando a 0,384s de Verstappen. Fernando Alonso (Alpine) fechou com o 5º melhor registo, a 0,415s do mais rápido, confirmando o dia bastante positivo da equipa francesa em Spielberg.Pierre Gasly (AlphaTauri), que tinha o segundo tempo mais rápido na sessão matinal, não saiu para a pista à tarde por problemas no seu monolugar. Já a Ferrari continua a ter dificuldades, com Carlos Sainz a ser 10º e Charles Leclerc 13º.Amanhã (sábado) realizam-se o terceiro e último treino livre (11 horas) e a qualificação (14 horas) para a corrida de domingo, também às 14 horas.