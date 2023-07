Verstappen ganha corrida sprint do GP da Áustria

Max Verstappen ganhou a corrida sprint do GP da Áustria, a segunda da época, e cimentou a liderança do Mundial de Fórmula 1 com mais 8 pontos.Com a pista molhada e os monolugares calçados com pneus de chuva, o piloto da Red Bull saiu da pole position mas foi 'apertado' por Sergio Pérez ainda na primeira volta.O mexicano da Red Bull chegou a assumir momentaneamente o comando da corrida, mas o campeão do Mundo não tardou a recolocar-se na liderança, para não mais a largar.A pista foi secando, foi autorizado o uso do DRS e houve quem trocasse de pneus, como foi o caso Nico Hulkenberg, que colocou o Haas no 6.º lugar.Recorde-se que nas corridas sprint pontuam apenas os 8 primeiros:1.º Max Verstappen, 8 pontos2.º Sergio Pérez, 7 pontos3.º Carlos Sainz, 6 pontos4.º Lance Stroll, 5 pontos5.º Fernando Alonso, 4 pontos6.º Nico Hulkenberg, 3 pontos7.º Esteban Ocon, 2 pontos8.º George Russell, 1 pontoA corrida principal deste GP da Áustria disputa-se amanhã, a partir das 14 horas.