Verstappen garante a pole para a corrida sprint

Max Verstappen foi, sem surpresas, o mais rápido na qualificação para a corrida sprint desta tarde no GP da Áustria, 9.ª prova do Mundial de Fórmula 1.O piloto holandês da Red Bull, que ontem garantiu também o primeiro lugar da grelha para a corrida de amanhã, foi o mais veloz, com uma volta em 1.04,440 minutos. Sergio Pérez, também da Red Bull, conseguiu a segunda posição da grelha para hoje, mas amanhã sai mais atrás, de um modesto 15.º lugar.A segunda linha da sprint integra Lando Norris (McLaren) e Nico Hulkenberg (Haas), seguindo-se os dois Ferrari, com Carlos Sainz e Charles Leclerc nas posições imediatamente a seguir.A corrida print disputa-se a partir das 15h30.