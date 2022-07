Verstappen garante 'pole' na Áustria em sessão para esquecer da Mercedes

QUALIFYING CLASSIFICATION



A jogar na casa da sua equipa - num verdadeiro mar laranja -, Max Verstappen garantiu esta sexta-feira a pole position para a corrida Sprint do Grande Prémio da Áustria, isto numa sessão de qualificação que acabou por ser para esquecer para a Mercedes, que viu os seus dois pilotos sofrerem acidentes na Q3. George Russell, ainda assim, garantiu a 5.ª posição da grelha, com os seus 1:05.431, ao passo que Lewis Hamilton acaba por ficar pelo 10.º posto, mercê do facto de não ter sequer registado uma volta rápida.Lá na frente, Verstappen cravou o cronómetro nos 1:04.984 segundos, sendo o único piloto a baixar ao segundo 04, ainda que Charles Leclerc, com 1:05.013, e Carlos Sainz, com 1:05.066, tenham ficado ali bem perto. No quarto posto ficou Sergio Perez, com os seus 1:05.404, a fechar a segunda fila da grelha da corrida de Sprint de sábado, que irá definir a ordem da corrida de domingo. Nota ainda para mais uma grande qualificação dos Haas, que conseguiram colocar Kevin Magnussen e Mick Schumacher em sétimo (1:05.879) e oitavo (1:06.011), respetivamente.A corrida de Sprint, refira-se, arranca pelas 15:30 de sábado, com 28 voltas ao traçado de Red Bull Ring. Pontuam os oito primeiros colocados, de 8 a 1 ponto.