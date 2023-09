Verstappen garante pole position no Japão e McLaren coloca os dois carros logo a seguir

Max Verstappen garantiu a pole position para o GP do Japão, prova que se disputa amanhã, em Suzuka. O piloto da Red Bull, bicampeão mundial e atual líder do campeonato, era segundo a poucos minutos do fim, mas garantiu o melhor tempo da Q3 com uma volta em 1.28,877 minutos.Impressionante foi igualmente o desempenho dos dois McLaren. Oscar Piastri, que esta semana renovou contrato com a escuderia inglesa por mais três anos, garantiu o segundo lugar e vai largar da primeira linha da grelha, enquanto que Lando Norris foi terceiro.Charles Leclerc foi o melhor homem da Ferrari, no quarto lugar, com a terceira llinha da grelha a ser depois ocupada por Sérgio Pérez (Red Bull) e Carlos Sainz (Ferrari), este último vencedor do último grande prémio, na semana passada, em Singapura.1º M. Verstappen Red Bull 1'28"8772º O. Piastri McLaren 1'29"458 +00"5813º L. Norris McLaren 1'29"493 +00"6164º C. Leclerc Ferrari 1'29"542 +00"6655º S. Perez Red Bull 1'29"650 +00"7736º C. Sainz Ferrari 1'29"850 +00"9737º L. Hamilton Mercedes 1'29"908 +01"0318º G. Russell Mercedes 1'30"219 +01"3429º Y. Tsunoda AlphaTauri 1'30"303 +01"42610º F. Alonso Aston Martin 1'30"560 +01"683