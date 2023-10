Verstappen lidera primeira sessão de treinos livres para o GP do México

Este fim de semana a Fórmula 1 corre no México e nem com o título de tricampeão mundial no bolso, Max Verstappen facilitou a vida ao seu companheiro de equipa, o mexicano Sergio Pérez, e liderou a folha de tempos da primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio na Cidade do México.

Com 29 voltas dadas ao circuito, o holandês estabeleceu a melhor volta da sessão em 1:19.718s, apenas 95 milésimos mais rápido do que um tal de Alexander Albon (Williams), e 297 milésimos do que o companheiro de equipa.

O top-5 da sessão ficou fechado com os tempos de Lando Norris (McLaren), que ficou a pouco mais de meio segundo do tempo fixado por Verstappen, e Charles Leclerc (Ferrari), que fixou a sua melhor volta em 1:20.297s (+0.579s).

De salientar ainda que as equipas utilizaram muitos pilotos de teste nesta primeira sessão de treinos no México. Pela Mercedes, a título de exemplo, foi o dinamarquês Frederik Vesti que correu no lugar do britânico George Russell, tendo ficado com penúltimo tempo da sessão, apenas à frente do francês Theo Pourchaire, que ocupou a vaga de Valtteri Bottas na prova.