Max Verstappen lidera primeiro dia de trenios livres do GP de França

O primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio de França em Fórmula 1 terminou com Max Verstappen como piloto mais rápido, superando Valtteri Bottas (Mercedes) por oito milésimos de segundo no circuito Paul Ricard.





A manhã começou com Bottas a estabelecer um tempo de 1:33.448, que foi o melhor da primeira sessão. O finlandês até passou por cima dos corretores de pista na curva 2 e danificou a asa dianteira, mas nem isso o impediu de fazer o melhor tempo, deixando o companheiro de equipa Lewis Hamilton a 0,335s.Já na segunda sessão, Max Verstappen deixou para trás os Mercedes. O piloto holandês teve um acidente, batendo com a asa dianteira do Red Bull na curva 2 e acionando o Safety Car, 15 minutos após o início da sessão. De ressalvar que o tempo de Verstappen foi estabelecido com pneus macios, enquanto o de Bottas (oito milésimos mais lento) foi feito com médios.O britânico e atual campeão, Lewis Hamilton, não conseguiu os melhores tempos, fechando o dia a 0,253s de Verstappen. Já Sergio Pérez (Red Bull), que chega a França depois do triunfo no GP Azerbaijão, não conseguiu ir além do 4º lugar na primeira sessão e do 12º na segunda.A primeira sessão do dia marcada por várias saídas de pista a provocarem danos nos monolugares. O primeiro incidente deu-se com o alemão Mick Schumacher (Haas), que fez um pião na curva 3. O momento mais violento foi de Sebastien Vettel, que se despistou e viu o seu Aston Martin embater na parede, à passagem pela curva 11. A curva 2 foi uma 'dor de cabeça' para os pilotos na sessão matinal, com Carlos Sainz (Ferrari), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Verstappen e Bottas a saírem de pista.O japonês Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) despistou-se também, mas na curva 15. A saída de pista de Carlos Sainz demonstrou o problema que é sair fora do traçado de Paul Ricard, já que o seu pneu dianteiro esquerdo ficou desfeito.A Alpine corre em casa e os resultados estão à vista. Na primeira sessão, Esteban Ocon e Fernando Alonso conquistaram a quinta e sétima posições, respetivamente, superando pilotos como Pierre Gasly, Lando Norris e Charles Leclerc. Na segunda sessão de treinos livres, a equipa francesa voltou a dizer 'presente', com Alonso a terminar em quarto e Esteban Ocon em sexto, confirmando o bom andamento dos seus carros verificado pela manhã.