Verstappen lidera última sessão de treinos livres em Silverstone antes da corrida de 'sprint'

Max Verstappen (Red Bull) dominou este sábado a última sessão de treinos livres do GP da Grã Bretanha antes da estreia da corrida de 'sprint'. O piloto holandês, atual número um no mundial de pilotos, conseguiu a volta mais rápida com 1:29.902, ficando à frente dos dois pilotos da Ferrari, Charles Leclerc (+0.375s) e Carlos Sainz (+0.605s).





Sérgio Perez, colega de equipa de Verstappen, teve o quinto tempo mais rápido da sessão, ficando atrás de Esteban Ocon (Alpine).Lewis Hamilton (Mercedes) conseguiu apenas o oitavo tempo mais rápido dos treinos livres, a 1.229 segundos de Verstappen, conseguindo ainda ficar à frente do colega de equipa Valtteri Bottas. De relembrar que, o piloto britânico alcançou adeste sábado à tarde.Este sábado às 16h30 realiza-se a grande novidade do GP de Silverstone, a corrida de sprint que vai estabelecer a grelha de partida para a corrida de domingo (15h).