Verstappen 'pegou-se' com engenheiro, soltou vários impropérios e acabou a... pedir desculpa

View this post on Instagram A post shared by FORMULA 1® (@f1)

Max Verstappen conseguiu esta sexta-feira na Bélgica uma das 'poles' com maior margem da carreira - ao fixar a volta mais rápida com mais de 8 décimos de avanço para Charles Leclerc -, mas nem tudo foi propriamente pacífico nas boxes da Red Bull. Especialmente depois da Q2, da qual o holandês passou mesmo à justa, com o 10.º tempo. Aí, claramente agastado com o plano da equipa, o holandês trocou algumas palavras azedas com Gianpiero Lambiase, o seu engenheiro."Devia ter simplesmente puxado as duas voltas finais de seguida, como tinha dito", atirou o holandês. Lambiase, sempre no seu tom calmo e ponderado, recordou-o de algo simples: "Mas tu passaste, Max". O líder do Mundial não parecia convencido e soltou mais uma frase com vários 'pis'. "Estou a lixar-me para isso, meu, se passei como 10.º. Foi uma execução de merda". O tom aqueceu, mas Lambiase, com ironia à mistura, respondeu. "Okay, mas quando a pista ficou dois segundos mais rápida para a tua volta final, tinhas energia disponível? Como é que isso ia acabar? Mas diz-me o que queres fazer na Q3 e fazemos isso. Diz-me lá: pneus, combustível, estratégia".A Q3 veio e Max Verstappen conseguiu mesmo voar. O discurso e o tom mudou e até o holandês pediu desculpa. "Oh, boa margem esta. Pelo menos tivemos uma boa Q3. Peço desculpa ao GP por ter sido tão rude". Lambiase, sempre calmo, lá soltou um "já começo a ficar habituado".Verstappen, refira-se, assegurou o tempo mais rápido, mas vai partir apenas da sexta posição, devido a uma penalização de cinco lugares na grelha por ter trocado de caixa de velocidades.