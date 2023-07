Verstappen penalizado em cinco lugares na grelha no GP da Bélgica

Max Verstappen vai ter de cumprir uma penalização de cinco lugares na grelha de partida para o Grande Prémio da Bélgica de domingo por a Red Bull ter procedido à mudança da caixa de velocidades do seu c pela quinta vez esta época.As equipas estão limitadas a quatro mudanças da caixa durante toda a época; a partir daí os pilotos são punidos com a perda de lugares na grelha. Verstappen é o primeiro piloto esta temporada a exceder esse limite.Mas o bicampeão do Mundo, atual líder do Mundial e vencedor de 9 das 11 corridas desta época, incluindo as últimas sete, sabe que tem um carro veloz em mãos, conforme reconhecia ontem, em Spa-Francorchamps. "Estamos felizes com o desempenho do carro. Os nossos sábados podem não ser os ideais, mas ao domingo conseguimos ver as melhorias. Na Hungria vimos isso mesmo."