Verstappen prolonga domínio da Red Bull e garante a pole position no GP da Estíria

Max Verstappen foi este sábado o piloto mais rápido na qualificação para o GP da Estíria, assegurando a 6.ª pole position da carreira, terceira da temporada.





O piloto da Red Bull, vencedor do último grande prémio, em França, impôs-se à concorrência, nomeadamente aos dois carros da Mercedes.Valtteri Bottas ainda fez uma volta-canhão a fechar a sessão, um registo que lhe deu o segundo tempo, mas vai ter de cumprir uma penalização de três lugares, pelo que amanhã o finlancês terá de sair do quinto posto.Por isso ao lado de Verstappen estará Lewis Hamilton (Mercedes) e na segunda linha Lando Norris (McLaren) e Sergio Pérez.Recorde-se que a Red Bull ganhou as três últimas corridas do Mundial.