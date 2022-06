Verstappen repete êxito da primeira sessão nos segundos treinos livres no Canadá

Depois de ter liderado os tempos na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Canadá, Max Verstappen voltou a ser o mais rápido em pista na segunda sessão, com o atual campeão mundial de Fórmula 1 a superar os Ferraris de Charles Leclerc (+0.081) e Carlos Sainz Jr. (+0.225), depois de estabelecer a volta mais rápida em 1:14.127s.

Sebastian Vettel (Aston Martin) e Fernando Alonso (Alpine) voltaram a mostrar sinais de clara força dos seus carros, fechando a sessão com o quarto e quinto melhores tempos, respetivamente. Já Pierre Gasly (AlphaTauri), George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Daniel Ricciardo (McLaren) e Esteban Ocon (Alpine) fecharam o top-10, que voltou a não contar com o heptacampeão mundial Lewis Hamilton (13.º). O '44' da Mercedes terminou atrás de Sergio Pérez (RedBull, 11.º) e Lance Stroll (Aston Martin, 12.º).

