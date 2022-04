Verstappen sobre aposta de Hamilton no Chelsea: «Pensei que ele era um fã do Arsenal»

Causou surpresa na imprensa internacional a notícia de que Lewis Hamilton se teria aliado a Serena Williams para entrar no consórcio liderado por Martin Broughton para comprar o Chelsea e a novidade já se tornou também tema de conversa no paddock. Max Verstappen não fugiu ao tema, mostrou-se surpreendido e deixou a sua visão da situação."Sou fã do PSV e nunca compraria o Ajax. E se um dia comprar um clube vou querer tê-lo na totalidade e tomar as decisões por mim. Pensei que ele era um fã do Arsenal. E sendo um adepto do Arsenal é muito interessante... Mas cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Vamos ver o que sai dali", declarou o holandês, à AP.