Verstappen sobre o lado mau da fama: «Preferia não ser conhecido para poder ser eu mesmo»

Max Verstappen, piloto da Red Bull e atual líder do Mundial de Fórmula 1, depois da vitória em casa no GP da Holanda, agradeceu o apoio que teve em Zandvoort e falou sobre o lado mau da fama, garantindo que "preferia não ser conhecido", de forma a poder "caminhar com amigos" de forma mais discreta. Concordou com Fernando Alonso que, já em 2011, em entrevista à 'Marca', tinha afirmado que "gostaria de ser invisível".





"Adoro ter o apoio das pessoas. Claro que não é isso que me faz ter um bom tempo durante uma volta, mas faz-me sorrir. Acredito que enquanto piloto não deves pensar muito na pressão que as pessoas colocam, só tens de te concentrar no que tens de fazer na pista porque no final do dia é isso que te fará ganhar. Nunca deves duvidar disso", começou por referir após a corrida, antes de destacar um pequeno 'prazer' que gostaria de ter sem ser constantemente reconhecido na rua."Ah, preferia não ser conhecido... Só mesmo para poder ser eu mesmo e caminhar onde quisesse com os meus amigos. Mas também sei que é parte da Fórmula 1, sabia-o desde que era muito pequeno. Via outros pilotos a terem isto. Está tudo bem. Se estiver vivo, está tudo bem".Recorde-se que Fernando Alonso já tinha, em 2018, antes da última corrida da temporada, dado declarações bastante semelhantes. "Todas as homenagens que me fazem deixam-me com alguma vergonha, sou mais tímido do que as pessoas pensam".Ideia que já tinha também sido repetida pelo próprio mais de uma década antes, em 2007. "Gostaria de ser invisível. Divertia-me muito a brincar com os meus amigos e também me ajudaria quando saio à rua".