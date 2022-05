Verstappen sobre ritmo de Hamilton: «Russell terminou em 4.º naquele carro...»

Max Verstappen falou esta sexta-feira, em declarações exclusivas ao jornal 'The Telegraph', sobre o momento em que dobrou Lewis Hamilton no Grande Prémio de Emília-Romagna, assumindo que não chegou a aproveitar verdadeiramente o momento.

"Para ser honesto, não era algo que eu estivesse a aproveitar naquele momento. Estava focado apenas na minha corrida e em vencer. Não era como se eu estivesse: 'Oh, estou a dar volta [de avanço] a Lewis Hamilton, que sensação incrível'. Tive grandes batalhas contra ele no ano passado, agora ele está num carro que não é assim tão bom."

O atual campeão mundial de Fórmula 1 aproveitou ainda para ironizar o ritmo de Lewis Hamilton e do seu W13, comparando-o com o companheiro de equipa do heptacampeão mundial, George Russell, esta temporada, no mesmo carro.

"George Russell terminou em quarto naquele carro. Então, o W13 não é assim tão horrível, certo?", ironizou.