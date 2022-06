Verstappen: «Tivemos um ritmo incrível e o carro esteve muito bem»

Max Verstappen conquistou este domingo o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 e, no final da corrida, elogiou o ritmo da equipa, num dia de sonho para a Red Bull e de desastre para a Ferrari, que viu os seus dois pilotos, Charles Leclerc e Carlos Sainz, a abandonarem por problemas no carro."Nunca se pode compensar aquilo que se perdeu no ano passado, mas [hoje] tivemos um ritmo incrível. O nosso carro esteve muito bem. Mesmo que Leclerc não tivesse desistido, estava com um grande carro. Conseguimos gerir bem os pneus e isso aqui foi muito importante", atirou o piloto holandês, que se tornou no sexto vencedor diferente em Baku.Com esta vitória, Verstappen lidera o Mundial de pilotos com 150 pontos, à frente do seu colega de equipa Sergio Pérez (129), que ultrapassou Leclerc (116).