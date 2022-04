Verstappen vence corrida de 'sprint' e parte da 'pole position' para o GP da Emilia-Romagna

Verstappen venceu este sábado a corrida de 'sprint', resultado que lhe garante a 'pole position' para o GP da Emilia-Romagna deste domingo, no Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, Itália. O piloto holandês da Red Bull, atual campeão do Mundo, partia da 'pole position' para a corrida deste sábado, mas viu Charles Leclerc arrancar a toda a velocidade e colocar o seu Ferrari desde muito cedo na frente do pelotão.Contudo, o piloto monegasco viria a perder a liderança da prova já na penúltima volta (20 de 21), permitindo a Verstappen somar mais oito pontos no campeonato (é agora quinto colocado, à frente de Lewis Hamilton). Já Charles Leclerc, que terminou este sábado no segundo lugar, reforçou a liderança da tabela, somando mais sete pontos (78), enquanto que Sergio Pérez foi terceiro na corrida de 'sprint'. O mexicano soma agora 36 pontos e está atrás de Sainz (2.º, com 38) e George Russell (3.º, com 37).Lewis Hamilton não foi além de um 14.º posto, posição da qual partirá amanhã. Já Valtteri Bottas (Alfa Romeo), antigo companheiro de equipa do heptacampeão mundial na Mercedes, foi sétimo.1.º - Charles Leclerc (Ferrari), 78 pontos2.º - Carlos Sainz (Ferrari), 383.º - George Russell (Mercedes), 374.º - Sergio Pérez (Red Bull), 365.º - Max Verstappen (Red Bull), 336.º - Lewis Hamilton (Mercedes), 287.º - Esteban Ocon (Alpine), 208.º - Lando Norris (McLaren), 209.º - Valtteri Bottas (Alfa Romeo), 1410.º - Kevin Magnussen (Haas), 13